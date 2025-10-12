2025-10-12 11:01:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Mentre in settimana si è discusso del perché giocasse così largo – con tanto di stoccata d’onore, firmata Michel Platini -, Kenan Yildiz ha fatto due gol partendo esattamente da dove ama partire: largo, appunto. A sinistra. Per poi rientrare sul destro e concludere. Due gol, il secondo che è una meraviglia, e un autogol fondamentalmente causato, col pressing sul difensore costretto a spazzare nella sua porta. Ed eccolo lì, alla fine: a sorridere dopo aver penato un po’, a mettersi alle spalle un momento – il primo, vero – di appannamento in maglia bianconera, con la Juve che non ha saputo più rialzarsi da quando non c’è Kenan a prenderla per mano, quindi di forza, e allora a scuoterla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Juve, Yildiz delle meraviglie mentre i centravanti faticano. E Zhegrova ora atteso alla Svezia