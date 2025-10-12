Tutto quello che sappiamo sulla terza stagione di Peacemaker

Dopo il successo cinematografico di Superman, la seconda stagione di Peacemaker ha rapidamente scalato le classifiche, diventando una delle serie più popolari di sempre di HBO Max. Aggiungendo dimensioni alternative al mix di umorismo e sentimento di Peacemaker, la seconda stagione ha anche ampliato il mondo del nuovo Universo DC, includendo persino il cameo di alcuni dei più grandi personaggi della storia dei fumetti. Inoltre, come promesso dal creatore James Gunn, il finale della seconda stagione di Peacemaker prepara il terreno per Man of Tomorrow, il sequel cinematografico di Superman. Visto il successo di John Cena e della serie TV, sarebbe facile per i DC Studios dare il via libera alla terza stagione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

