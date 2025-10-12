Tutto pronto per il vertice di pace a Sharm el Sheikh Il ruolo dell' Italia

AGI - Sono oltre 20 i leader (presenti anche i Paesi arabi) che parteciperanno al vertice per la firma dell'accordo di pace a Sharm el Sheikh, co-presieduto dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e dal presidente statunitense Donald Trump. Tra questi Emmanuel Macron, Keier Starmer, Recep Tayyip Erdogan, Pedro Sanchez, Friedrich Merz, Antonio Costa e la premier italiana Giorgia Meloni, pronta a rivendicare un ruolo per l'Italia nel processo di ricostruzione della Striscia di Gaza e il lavoro diplomatico svolto finora dall'esecutivo. Il dialogo mai interrotto con Israele, il soccorso umanitario ai palestinesi, l'appoggio totale agli sforzi statunitensi per arrivare al cessate il fuoco: la premier con i fedelissimi non manca di sottolineare come il governo, senza cavalcare la battaglia - come ha fatto la Francia - sul riconoscimento di uno Stato della Palestina ("Il nuovo quadro in Medio Oriente accelera i tempi", ha osservato ad Avvenire il ministro degli Esteri Antonio Tajani), abbia dimostrato un equilibrio apprezzato particolarmente da Washington.

