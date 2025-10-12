Tutti in Marcia per la pace In corteo da Perugia ad Assisi | Oggi scriviamo la storia
Si parte questa mattina presto dai Giardini del Frontone con destinazione la Rocca Maggiore di Assisi per un totale di 24 chilometri: è arrivato il giorno della marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità" all’insegna del motto, carico di speranze, "Immagina tutte le persone vivere insieme in pace". Sono attesi migliaia di marciatori, si parla di 30.000 persone, da tutta Italia, con la presenza di istituzioni, associazioni, scuole che ripercorreranno la strada aperta, nel 1961 da Aldo Capitini. Dopo l’accordo fra palestinesi e israeliani si guarda ancora con preoccupazione a cosa accade in tante zone del mondo, alcune sotto i riflettori, altre dimentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tutti - marcia
Tutti in marcia accanto a chi soffre per l'Alzheimer, alla partenza anche Romano Prodi e il cardinale Zuppi
Tutti in marcia per Gaza. “Una processione laica sul Sentiero degli Alpini”
Tutti in marcia per Gaza. In 2.000 a Monte Sole: "Fermiamo le barbarie"
12 ottobre sarò alla Marcia della Pace Perugia–Assisi, per l’unica pace possibile:quella fondata sul rispetto dei diritti fondamentali di tutte/tutti. On Oct 12, I will join the Perugia–Assisi Peace March for the only peace possible: one built on the respect of e - X Vai su X
Francesca Albanese ha ragione. Dobbiamo essere in tutti i luoghi dove si promuove e pratica la pace. Per questo domenica saremo in Umbria alla Marcia per la pace Perugia-Assisi. Unisciti a noi! - facebook.com Vai su Facebook
Slow Food a Marcia PerugiAssisi, 'cibo mai arma di guerra' - La delegazione che prende parte al corteo, composta da circa cinquanta persone ... Si legge su rainews.it
Marcia della pace, una moltitudine di ragazzi in piazza Vittoria VIDEO - Attesi oltre 2500 tra bambini, ragazzi e insegnanti che confluiranno da punti diversi della città in piazza della Vittoria dove saranno allestiti gli Intrecci di Pace, fili stesi tra i pastorali per ... Riporta ilcittadino.it