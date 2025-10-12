Tutti in Marcia per la pace In corteo da Perugia ad Assisi | Oggi scriviamo la storia

Si parte questa mattina presto dai Giardini del Frontone con destinazione la Rocca Maggiore di Assisi per un totale di 24 chilometri: è arrivato il giorno della marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità" all’insegna del motto, carico di speranze, "Immagina tutte le persone vivere insieme in pace". Sono attesi migliaia di marciatori, si parla di 30.000 persone, da tutta Italia, con la presenza di istituzioni, associazioni, scuole che ripercorreranno la strada aperta, nel 1961 da Aldo Capitini. Dopo l’accordo fra palestinesi e israeliani si guarda ancora con preoccupazione a cosa accade in tante zone del mondo, alcune sotto i riflettori, altre dimentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

