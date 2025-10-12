Tutti in fila per la bellezza Che successo il sabato del Fai Oggi si replica in città e a Calerno
Reggia di Rivalta, ma anche il palazzo della Banca d’Italia, in città, e Villa Spalletti Trivelli a Sant’Ilario d’Enza. Sono i luoghi reggiani protagonisti delle Giornate autunnali del Fai, che proseguono anche oggi con visite ed iniziative dopo una giornata – quella di ieri – che ha registrato lunghe code agli ingressi, a testimonianza dell’interesse che suscita ogni anno l’iniziativa del Fondo Ambiente. A Rivalta a raccontare la storia dei luoghi sono i volontari del Fai e gli "apprendisti ciceroni" delle scuole reggiane coinvolte: il liceo Ariosto-Spallanzani, il Blaise Pascal e lo Zanelli. Un percorso tra storia e contemporaneo, che parte dalla scoperta della vita della corte d’Este nel Settecento, seguendo le orme di Francesco III e Carlotta d’Orléans, per arrivare al progetto di riqualificazione dei giardini storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tutti - fila
Il mercatino dell’usato, folla ai Cappuccini: “Tutti in fila per il vintage”
San Francesco, giorno di festa. Tutti in fila per l’ostensione
Ciclismo: Viola mette tutti in fila nel G.P. Garfagnana-Memorial Gino Bartali
Yildiz mette tutti in fila Solo un altro U21 era riuscito a raggiungere un valore di mercato così alto nella storia della Serie A. Scopri chi è nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Tutti in fila a New York per la benedizione degli animali nel giorno di San Francesco. Il video - X Vai su X
Tutti in fila per la bellezza. Che successo, il sabato del Fai. Oggi si replica in città e a Calerno - Lunghe code all’ingresso dell’ex Banca d’Italia per le visite guidate nello storico edificio. Segnala msn.com