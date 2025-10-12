Tutti i record conquistati da Tadej Pogacar dopo il Lombardia 2025 | come Merckx meglio di Coppi

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo al Giro di Lombardia 2025 ha consegnato a Tadej Pogacar altri straordinari primati che lo rilanciano tra i più forti di sempre nella storia del ciclismo. Come Merckx è l'unico ad aver vinto Tre Monumento da Campione del mondo, ma ha superato Coppi per vittorie consecutive alla Classica delle Foglie Morte. Non solo: ad oggi è l'unico ad essere andato a podio in tutte le Classiche Monumento in una sola stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutti - record

Doppiette Sprint-gara, cinquina Ducati e... Tutti i nuovi record di Marquez

Bitcoin, tutti i gruppi orientati verso l’accumulazione: in arrivo un nuovo record?

Nuoto, Alessandra Mao ha stabilito il record italiano “Ragazze” nei 100 sl allo EYOF: tutti suoi i primati dai 50 ai 200

tutti record conquistati tadejTutti i record conquistati da Tadej Pogacar dopo il Lombardia 2025: come Merckx, meglio di Coppi - Il successo al Giro di Lombardia 2025 ha consegnato a Tadej Pogacar altri straordinari primati che lo rilanciano tra i più forti di sempre nella storia ... Scrive fanpage.it

tutti record conquistati tadejTadej Pogacar vince il Giro di Lombardia per il quinto anno di fila. Eguagliato il record di Fausto Coppi. Secondo Evenepoel, terzo Storer - Lo sloveno vince un'altra volta la classica delle foglie morte e scrive l'ennesima pagina di storia del ciclismo: è il primo, di sempre, a conqui ... Si legge su eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Record Conquistati Tadej