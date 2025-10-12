Tutti i record conquistati da Tadej Pogacar dopo il Lombardia 2025 | come Merckx meglio di Coppi

Il successo al Giro di Lombardia 2025 ha consegnato a Tadej Pogacar altri straordinari primati che lo rilanciano tra i più forti di sempre nella storia del ciclismo. Come Merckx è l'unico ad aver vinto Tre Monumento da Campione del mondo, ma ha superato Coppi per vittorie consecutive alla Classica delle Foglie Morte. Non solo: ad oggi è l'unico ad essere andato a podio in tutte le Classiche Monumento in una sola stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it