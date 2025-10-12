Tutti i numeri di M4 che compie un anno | 40 mln di passeggeri le stazioni più frequentate i prezzi delle case

La linea M4 della metropolitana di Milano (o almeno il suo percorso completo di 21 stazioni) compie un anno. Il 12 ottobre 2024 fu infatti inaugurata la tratta San Babila-San Cristoforo, che andò a completare il percorso fino ad allora limitato tra Linate e San Babila.I prezzi delle case. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tutti i numeri di M4 (che compie un anno): 40 mln di passeggeri, le stazioni più frequentate, i prezzi delle case - Un anno di M4 nel suo percorso completo da Linate a San Cristoforo: la linea blu si conferma molto apprezzata dai milanesi (e non). Segnala milanotoday.it

La M4 compie un anno, ci hanno viaggiato in quasi 40 milioni - Sono quasi 40 milioni i passeggeri che hanno viaggiato sull'intera linea M4 della metropolitana di Milano, che collega anche l'aeroporto di Linate con il centro città, nei suoi primi dodici mesi di vi ... Da msn.com