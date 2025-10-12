Tutti gli annunci di Marvel Studios al New York Comic Con 2025

Durante il panel dedicato alle serie TV e all’animazione dei Marvel Studios al New York Comic Con 2025, lo studio ha svelato una lunga serie di novità riguardanti la prossima ondata di produzioni in arrivo su Disney+. A guidare l’annuncio è Daredevil: Born Again – Stagione 2, che debutterà a marzo 2026, con il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, affiancato da Krysten Ritter (Jessica Jones) ed Elden Henson (Foggy Nelson), direttamente dall’universo Marvel targato Netflix. Oltre al Diavolo di Hell’s Kitchen, Marvel ha condiviso nuovi dettagli e trailer per X-Men ’97 – Stagione 2, Your Friendly Neighborhood Spider-Man – Stagione 2, VisionQuest e Wonder Man. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tutti gli annunci di Marvel Studios al New York Comic Con 2025

