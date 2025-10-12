Tutti fuori pericolo i ragazzi coinvolti nell' accoltellamento del Ruffili

Sono tutti fuori pericolo e dimessi dall'ospedale i ragazzi coinvolti nell'accoltellamento davanti alla scuola Ruffili avvenuto nella prima mattinata di sabato. Il giovane, che in un primo tempo appariva il più grave e trasportato al Bufalini di Cesena, ha riportato diverse ferite da taglio e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it