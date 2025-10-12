Tutti fuori pericolo i ragazzi coinvolti nell' accoltellamento del Ruffili
Sono tutti fuori pericolo e dimessi dall'ospedale i ragazzi coinvolti nell'accoltellamento davanti alla scuola Ruffili avvenuto nella prima mattinata di sabato. Il giovane, che in un primo tempo appariva il più grave e trasportato al Bufalini di Cesena, ha riportato diverse ferite da taglio e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: tutti - fuori
Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu
Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno, cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo: "Siamo tutti antifascisti". Video
Gite fuori porta... in bicicletta: 3 percorsi (adatti a tutti) vicino a Novara
Bestiata: il Milan ha avuto Pulisic, Salesmaker e Estupinian tutti fuori per infortunio in questo week-end. - X Vai su X
Con questo sole d’estate nel bel mezzo di ottobre, tutti fuori dal ’` … c’è un aperitivo da fare!? #cocktails #cocktailbar #aperitivo #foodporn #weekend #cheers #goodvibes #chill Vai su Facebook