Tutte le Serie Tv DC in arrivo dopo Peacemaker | dalla stagione 2 di Creature Commandos a Lanterns
Dopo la seconda stagione di Peacemaker, i DC Studios hanno confermato la presenza di altre 11 serie TV in fase di sviluppo per il DCU e il mondo Elseworld. I DC Studios ha già portato Creature Commandos e Peacemaker sui piccoli schermi, che, insieme all’uscita cinematografica di Superman, hanno segnato un ottimo inizio. Il successo non si fermerà qui, tuttavia, poiché sono previste diverse altre serie TV DC in uscita nei prossimi anni. Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha annunciato cinque serie TV come parte del Capitolo Uno del DCU, intitolato “Gods and Monsters”, nel 2023. Una di queste è già uscita (Peacemaker, ancora non disponibili in Italia), ma altre quattro sono ancora in fase di sviluppo, a cui si uniranno diverse altre serie animate come progetti DC Elseworlds. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: tutte - serie
Amichevoli estive 2025: calendario e risultati di tutte e 20 le squadre di Serie A
Dragon Ball: tutte le serie classificate da migliore a peggiore
Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Settembre 2025: le serie e i film da non perdere
- Via a tutti campionati dalla Serie B in giù - Novità regolamentari: ulteriore specificazione per il secondo tocco - Roberto Piazza aggiorna gli allenatori - Tutte le formule dei campionati dalla Serie B alla Serie D - Tutto sul beach volley lombardo e sul Corso per Vai su Facebook
Tutte le serie TV - Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... Riporta mymovies.it
Tutte le serie TV - Tutte le serie tv disponibili in streaming e download sulle maggiori piattaforme digitali al miglior prezzo: su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, iTunes, Google Play, Rakuten TV, Rai Play, ... Come scrive mymovies.it