Tutte le prospettive dei giovani in azione a Malta
Alain Berset, Segretario generale dell’Organizzazione internazionale con sede a Strasburgo, ha sottolineato il ruolo delle giovani generazioni nella creazione di una “narrativa comune sulla democrazia”, non soltanto in ottica di protezione anche di innovazione. Con un particolare riferimento allo sviluppo del “Nuovo patto democratico” (per l’Europa), ossia a quel processo “strategico” e “politico” di rafforzamento delle fondamenta della democrazia che, promosso dal Consiglio d’Europa, si prefigge di essere “collettivo” e “inclusivo” anche tramite un sito web dedicato. Molte sono state le idee scambiate e le proposte elaborate dagli oltre 80 giovani leader di tutta Europa che hanno preso parte all’evento preparatorio tenutosi sempre a Malta. 🔗 Leggi su Formiche.net
