Tutte le novità Lucasfilm dal panel del Publishing a New York Comic Con 2025

Durante il panel dedicato alle pubblicazioni Lucasfilm al New York Comic Con, l’editor esecutiva Jennifer Heddle ha moderato un incontro con alcuni tra i più noti autori e curatori dell’universo cartaceo di Star Wars, tra cui Kwame Mbalia, Charles Soule, Ethan Sacks, Marc Guggenheim, Adam Christopher e Kristin Baver. Con una line-up di titoli in arrivo grande quanto una galassia, che spazia da nuove storie ambientate tra Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker a raccolte di concept art, fumetti, libri da colorare e perfino progetti all’uncinetto, il futuro editoriale di Star Wars promette di offrire qualcosa per ogni tipo di fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tutte le novità Lucasfilm dal panel del Publishing a New York Comic Con 2025

