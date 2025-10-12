Tutte le notizie di domenica 12 ottobre | anche Castellanos finisce ko LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 12 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it L’Italia centra la terza vittoria consecutiva con Gattuso in panchina passando anche in casa dell’Estonia per 3-1. Nuovi segnali positivi per la nostra Nazionale, che superando Israele conquisterebbe il passo per il playoff con cui si giocherà l’accesso al Mondiale. Pio Esposito (Ansafoto) – calciomercato.it Kean, Retegui e il primo gol di Pio Esposito regalano altri tre punti alla squadra di ‘Ringhio’ che sta conquistando pian piano anche tanti tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutte le notizie di domenica 12 ottobre: anche Castellanos finisce ko LIVE

