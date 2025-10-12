Turismo la riscossa dell' entroterra | Coriano registra un boom di arrivi totali e pernottamenti

Coriano registra nel 2025 +19,2% di arrivi totali e +17,5% di pernottamenti, con una crescita significativa del turismo estero: +34,3% di arrivi e +32,9% di presenze. Un segnale forte per il turismo dell’entroterra e per chi sceglie esperienze autentiche tra colline, borghi e ospitalità diffusa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

