Turismo e comunicazione bando da 200mila euro
La città di Cesenatico apre ad un accordo quadriennale con un’agenzia privata per la comunicazione nel turismo. È un passo importante, in quanto in precedenza non era mai accaduto che il Comune decidesse di affidare questo servizio, che riguarda il principale settore dell’economia, per un periodo così lungo. Il bando è già stato pubblicato sul sito e riguarda l’affidamento dei servizi di comunicazione integrata in ambito turistico, per un progetto che prevede un accordo quadro della durata di quattro anni. La contropartita economica è di 200mila euro all’anno. Non è poco, tuttavia è bene sapere cosa chiede l’Amministrazione pubblica in cambio di tale investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: turismo - comunicazione
Ok al Piano di comunicazione. Turismo, nuova spinta per l’autunno. Sul tavolo altri due milioni di euro
Scopri il futuro del turismo culturale! Presentazione online del Master in Progettazione, comunicazione e management del turismo culturale Giovedì 9 ottobre, ore 18.00 Iscriviti dal sito e partecipa al webinar: www.masterculturaeturismo.it Info: forma - facebook.com Vai su Facebook
Cesenatico, pubblicato bando per comunicazione turistica - Il Comune di Cesenatico ha pubblicato nei giorni scorsi il bando per l’affidamento dei servizi di comunicazione integrata in ambito turistico ... Secondo livingcesenatico.it
Turismo, bando da 15,8 milioni per imprese Piemonte - Un nuovo bando per il 2025 da quasi 15,8 milioni di euro per contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese che svolgono attività ricettiva in Piemonte. Lo riporta ansa.it