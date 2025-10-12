Turismo e comunicazione bando da 200mila euro

La città di Cesenatico apre ad un accordo quadriennale con un’agenzia privata per la comunicazione nel turismo. È un passo importante, in quanto in precedenza non era mai accaduto che il Comune decidesse di affidare questo servizio, che riguarda il principale settore dell’economia, per un periodo così lungo. Il bando è già stato pubblicato sul sito e riguarda l’affidamento dei servizi di comunicazione integrata in ambito turistico, per un progetto che prevede un accordo quadro della durata di quattro anni. La contropartita economica è di 200mila euro all’anno. Non è poco, tuttavia è bene sapere cosa chiede l’Amministrazione pubblica in cambio di tale investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

