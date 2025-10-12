Turismo Buonpensiere Glamour | Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani
(Adnkronos) – "Sicuramente la Generazione Z non può essere trascurata. Nonostante quello che potrebbe pensare la maggior parte delle persone, i giovani non si organizzano solo in maniera autonoma, comunicano sicuramente attraverso i social ma poi hanno anche il piacere, soprattutto su certe destinazioni, di rivolgersi alla rete delle agenzie, che sono il nostro partner. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: turismo - buonpensiere
Israele non sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini. Italian Exhibition Group ha comunicato l’esclusione dello stand dell’Ente del Turismo, motivando la decisione con il “venir meno delle condizioni per la partecipazione”. La scelta segue la lettera de - facebook.com Vai su Facebook
Turismo, Buonpensiere (Glamour): "Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani" - Intervista al titolare del tour operator che da circa 30 anni propone viaggi 'tailor made' in tutto il mondo "Sicuramente la Generazione Z non può essere trascurata. msn.com scrive
Turismo: Glamour, un 'Exclusive weekend' dedicato ai 5 sensi e alla generazione wanderlust - Si è conclusa con successo la 5a edizione del Glamour Exclusive Weekend, l'evento organizzato dal tour operator Glamour (www. Lo riporta adnkronos.com