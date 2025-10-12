Turismo avanti col piano strategico | Gettiamo basi per una nuova era

La settimana entrante a Riccione inizierà la seconda fase del Piano strategico del turismo. Si tratta del tavolo di studio, analisi e lavoro che avrà come principale obiettivo la costituzione di una Dmo (Destination management organization), entità che s’interessa di promuovere, commercializzare e gestire lo sviluppo turistico, coinvolgendo le realtà locali. A confermarlo è Mattia Guidi, assessore al Turismo che, con la sindaca Daniela Angelini, è reduce del Ttg Travel Experience, principale fiera del settore in Italia che si è svolta a Rimini, dove hanno portato l’esperienza di Riccione come "modello di promozione integrata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo, avanti col piano strategico: "Gettiamo basi per una nuova era"

In questa notizia si parla di: turismo - avanti

I dati dei primi sei mesi. Turismo, balzo in avanti anche nella bassa stagione

La visione di un turismo che guarda avanti, restando fedele alle proprie radici. Il Mec Paestum Hotel è al TTG di Rimini, la più grande fiera italiana dedicata al turismo, per promuovere l'ospitalità del nostro territorio. Rimini Expo Centre, Padiglione C7-132. - facebook.com Vai su Facebook

Lista Avanti con Ricci, Maria Gisella Lettera: “Turismo autentico, esperienza e passione per le Marche” - X Vai su X

Turismo, la svolta di Caner: «Ora l'obiettivo è la qualità» E dal Lido parte il nuovo sito - Crescere sarà ancora possibile, anche se ormai siamo arrivati a 73 milioni e mezzo di presenze turistiche all'anno (dato del 2024), di certo non è ... Come scrive ilgazzettino.it

Turismo, dalla CdC di Salerno un piano strategico per una crescita annua del 5% - Far crescere le presenze turistiche a Salerno città, nella piana del Sele e nel Cilento del 5% annuo: è l’obiettivo del Piano strategico partecipato che la Camera di commercio di Salerno ha presentato ... Da ilsole24ore.com