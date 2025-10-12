turini incubo finito patteggia gli ultimi reati e prosegue i servizi sociali

Ha patteggiato per gli ultimi reati che gli erano rimasti. Sergio Turini, ex tenente colonnello dei carabinieri in servizio al comando di Prato, ha chiuso i conti con la giustizia dopo il terremoto che lo ha travolto, insieme all’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, alla fine di maggio del 2024 quando venne arrestato, su richiesta della Dda di Firenze, con le pesanti accuse di corruzione e tentata concussione. Per quei reati ha già patteggiato una pena a due anni e 4 mesi e ha cominciato a svolgere le ore socialmente utili come pena alternativa alla detenzione. Mancava l’ultimo filone dell’inchiesta, in particolare quello relativo all’uso della macchina di servizio per scopi privati, che è stato giudicato separamene dal tribunale di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

