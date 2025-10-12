Turchia Montella furibondo col portiere che ha parato tre rigori alla Roma Cosa è successo

e perché sono volati stracci Da eroe di coppa a “disertore”. “Ozer”, il portiere del Lille che solo due settimane fa incantava l’Europa parando tre rigori alla Roma in Europa League, è al centro di una bufera in Turchia. Il giocatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Turchia, Montella furibondo col portiere che ha parato tre rigori alla Roma. Cosa è successo

In questa notizia si parla di: turchia - montella

Convocazioni Turchia, i convocati di Montella: la decisione su Chalanoglu. La lista completa

Formazioni ufficiali Georgia Turchia, ufficiale la scelta di Montella su Yildiz: il talento della Juve parte dal 1??

Calhanoglu Turchia, Montella punta sul centrocampista dell’Inter: titolare e capitano contro la Georgia

Il portiere della Turchia lascia il ritiro e attacca #Montella: «Non era motivato né dalla performance né dalla volontà di vincere» Berke Ozer ha abbandonato il ritiro dopo che non era stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro la Bulgaria e Federazi - X Vai su X

?Qualificazioni Mondiali, la Turchia di Montella vola con Yildiz e Celik. Storica Albania, ok Spagna e Portogallo - facebook.com Vai su Facebook

Il portiere della Turchia lascia il ritiro e attacca Montella: «Non era motivato né dalla performance né dalla volontà di vincere» - Il portiere della Turchia ha abbandonato il ritiro dopo che non era stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro la Bulgaria ... Scrive ilnapolista.it

Bufera in Turchia, il portiere che ha parato tre rigori alla Roma lascia il ritiro e attacca Montella - Una decisone presa da Ozer dopo l'esclusione dai convocati nell'ultima gara. Segnala corrieredellosport.it