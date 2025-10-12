Turchia Montella furibondo col portiere che ha parato tre rigori alla Roma Cosa è successo

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e perché sono volati stracci Da eroe di coppa a “disertore”. “Ozer”, il portiere del Lille che solo due settimane fa incantava l’Europa parando tre rigori alla Roma in Europa League, è al centro di una bufera in Turchia. Il giocatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

turchia montella furibondo col portiere che ha parato tre rigori alla roma cosa 232 successo

© Calcionews24.com - Turchia, Montella furibondo col portiere che ha parato tre rigori alla Roma. Cosa è successo

In questa notizia si parla di: turchia - montella

Convocazioni Turchia, i convocati di Montella: la decisione su Chalanoglu. La lista completa

Formazioni ufficiali Georgia Turchia, ufficiale la scelta di Montella su Yildiz: il talento della Juve parte dal 1??

Calhanoglu Turchia, Montella punta sul centrocampista dell’Inter: titolare e capitano contro la Georgia

turchia montella furibondo portiereIl portiere della Turchia lascia il ritiro e attacca Montella: «Non era motivato né dalla performance né dalla volontà di vincere» - Il portiere della Turchia ha abbandonato il ritiro dopo che non era stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro la Bulgaria ... Scrive ilnapolista.it

turchia montella furibondo portiereBufera in Turchia, il portiere che ha parato tre rigori alla Roma lascia il ritiro e attacca Montella - Una decisone presa da Ozer dopo l'esclusione dai convocati nell'ultima gara. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Turchia Montella Furibondo Portiere