Gara valida per la quarta giornata del Gruppo E di qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre, divise da tre punti, si giocano il secondo posto visto la presenza ingombrante della Spagna. Turchia-Georgia si giocherà martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il Kocaely Stadium. TURCHIA-GEORGIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I turchi sono reduci dalla goleada inflitta alla Bulgaria che li ha issati al secondo posto con 6 punti. La Nazionale di Montella puntano forte e chiaro alla qualificazione alla fase finale del Mondiale attraverso i playoff, visto che la Spagna capolista appare irraggiungibile. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Turchia-Georgia, quarta giornata Gruppo E qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla