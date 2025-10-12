Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli nel mirino | la verità dietro l’attacco in diretta

News TV. L'ultima puntata di Tu Sì Que Vales ha lasciato tutti a bocca aperta. Quello che sembrava un normale sabato sera davanti alla TV si è trasformato in uno show carico di sorprese e tensione. Tra esibizioni spettacolari e momenti di puro divertimento, nessuno avrebbe potuto immaginare che una concorrente avrebbe puntato il dito contro Sabrina Ferilli, scatenando un acceso confronto in diretta. La scena si è accesa quando una donna, visibilmente infastidita, ha interrotto la sua esibizione per rivolgersi direttamente alla giuria. Dopo essersi allontanata dal palco, è tornata decisa a dire la sua, dando vita a un vero show nello show.

