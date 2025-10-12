Tu Si Que Vales la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli | chi è davvero la ‘performer furiosa’

Notizieaudaci.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tu Si Que Vales, lo scontro tra Laura Marchetti e Sabrina Ferilli diventa virale. È stato uno dei momenti più discussi della terza puntata di Tu Si Que Vales, in onda sabato 11 ottobre: la furiosa lite tra la concorrente Laura Marchetti e i giudici del programma, in particolare Sabrina Ferilli. Un’esibizione apparentemente surreale, culminata in un acceso botta e risposta, ha infiammato i social, tra chi condannava i toni aggressivi della donna e chi ne sottolineava la presunta eccentricità artistica. Solo dopo la messa in onda, però, è emersa la verità: non si trattava di una vera concorrente, ma di un elaborato scherzo orchestrato per la giurata romana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

tu si que vales la concorrente laura marchetti contro sabrina ferilli chi 232 davvero la 8216performer furiosa8217

© Notizieaudaci.it - Tu Si Que Vales, la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli: chi è davvero la ‘performer furiosa’

In questa notizia si parla di: vales - concorrente

tu que vales concorrenteTu si que vales 2025: le anticipazioni della terza puntata dell’11 ottobre - Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della terza puntata dell'11 ottobre, giudici, giuria, conduttori ... Lo riporta tpi.it

tu que vales concorrenteTu si que vales vs Ballando 2025: chi ha vinto il 4 ottobre 2025? - Ecco i numeri di Ballando con le stelle e Tu si que vales nella serata di ieri ... ultimenotizieflash.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tu Que Vales Concorrente