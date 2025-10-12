Tu Si Que Vales la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli | chi è davvero la ‘performer furiosa’
Tu Si Que Vales, lo scontro tra Laura Marchetti e Sabrina Ferilli diventa virale. È stato uno dei momenti più discussi della terza puntata di Tu Si Que Vales, in onda sabato 11 ottobre: la furiosa lite tra la concorrente Laura Marchetti e i giudici del programma, in particolare Sabrina Ferilli. Un’esibizione apparentemente surreale, culminata in un acceso botta e risposta, ha infiammato i social, tra chi condannava i toni aggressivi della donna e chi ne sottolineava la presunta eccentricità artistica. Solo dopo la messa in onda, però, è emersa la verità: non si trattava di una vera concorrente, ma di un elaborato scherzo orchestrato per la giurata romana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: vales - concorrente
Nella puntata di Tu si que vales, la concorrente Alexandra Burgio ha sorpreso i giudici e gli spettatori con un numero spettacolare di mentalismo. Come avrà fatto?! #tvblog #tusiquevales #mentalismo - facebook.com Vai su Facebook
Tu si que vales 2025: le anticipazioni della terza puntata dell’11 ottobre - Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della terza puntata dell'11 ottobre, giudici, giuria, conduttori ... Lo riporta tpi.it
Tu si que vales vs Ballando 2025: chi ha vinto il 4 ottobre 2025? - Ecco i numeri di Ballando con le stelle e Tu si que vales nella serata di ieri ... ultimenotizieflash.com scrive