Tu Si Que Vales concorrente litiga e insulta Sabrina Ferilli | Non hai talento sei una miracolata

Nella puntata dell'11 ottobre di Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli è stata insultata da una concorrente. Dopo aver lasciato lo studio a metà esibizione per le risate, urlando "vaffa**o", Laura Marchetti si è poi scagliata contro la giurata: "Che talento avrebbe? È una miracolata, non vale nulla". Ecco chi è davvero la donna e cosa è successo in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vales - concorrente

Tu Si Que Vales, la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli: chi è davvero la ‘performer furiosa’

Tu Si Que Vales, concorrente litiga con i giurati e scappa via: le urla sul palco

“Tu non vali niente”. Tu si que vales, Sabrina Ferilli insultata e caos: chi era la concorrente

Nella puntata di Tu si que vales, la concorrente Alexandra Burgio ha sorpreso i giudici e gli spettatori con un numero spettacolare di mentalismo. Come avrà fatto?! #tvblog #tusiquevales #mentalismo Vai su Facebook

Tu Si Que Vales, concorrente litiga e insulta Sabrina Ferilli: “Non hai talento, sei una miracolata” - Nella puntata andata in onda l'11 ottobre su Canale 5, Laura Marchetti ha urlato contro la giurata insultandola, dopo aver ... fanpage.it scrive

Insulti, urla e caos a Tú sí que vales: chi è davvero Laura Marchetti, la concorrente che ha lasciato tutti senza parole - Insulti, urla e caos a Tú sí que vales: chi è davvero Laura Marchetti, la concorrente che ha lasciato tutti senza parole ... Da novella2000.it