Tu Si Que Vales concorrente litiga con i giurati e scappa via | le urla sul palco
News TV. Doveva essere una normale puntata del sabato sera, tra risate, performance e talenti pronti a sorprendere il pubblico. E invece, la terza puntata di Tu Si Que Vales si è trasformata in un vero e proprio caso televisivo. Sul palco, una concorrente ha scatenato il caos tra i giurati e il pubblico, alzando la voce — letteralmente — e lasciando lo studio tra le urla. La protagonista è Laura Marchetti, artista multidisciplinare già nota ai telespettatori per una precedente partecipazione al programma cinque anni fa. Questa volta, però, la sua esibizione non è passata inosservata per motivi tutt’altro che artistici. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: vales - concorrente
Tu Si Que Vales, la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli: chi è davvero la ‘performer furiosa’
“Tu non vali niente”. Tu si que vales, Sabrina Ferilli insultata e caos: chi era la concorrente
Nella puntata di Tu si que vales, la concorrente Alexandra Burgio ha sorpreso i giudici e gli spettatori con un numero spettacolare di mentalismo. Come avrà fatto?! #tvblog #tusiquevales #mentalismo - facebook.com Vai su Facebook
Tu si que vales, le pagelle: lo scioglilingua di Bonolis (8+), il solito Giovannino (5), Duo Sirca Marea da finale (9), Marcuzzi e De Filippi queen (10) - La terza puntata di Tu Si Que Vales non ha deluso le aspettative, regalando al pubblico di Canale 5 una serata esplosiva fatta di talento, ironia e momenti indimenticabili. Segnala leggo.it
Tu si que vales 2025: le anticipazioni della terza puntata dell’11 ottobre - Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della terza puntata dell'11 ottobre, giudici, giuria, conduttori ... Come scrive tpi.it