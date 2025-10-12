Tu si que vales concorrente insulta e attacca Sabrina Ferilli | Sei una miracolata

(Adnkronos) – "Sabrina Ferilli sei una miracolata". L'attrice romana, presenza costante in 'Tu si que vales', è stata presa di mira da una concorrente nella puntata andata in onda ieri, sabato 11 ottobre. La concorrente, Laura, è entrata in studio spiegando la sua esibizione, incentrata su suoni e urla particolarmente forti, suscitando reazioni e risate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: vales - concorrente

Tu Si Que Vales, la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli: chi è davvero la ‘performer furiosa’

Tu Si Que Vales, concorrente litiga con i giurati e scappa via: le urla sul palco

“Tu non vali niente”. Tu si que vales, Sabrina Ferilli insultata e caos: chi era la concorrente

Tu Si Que Vales, concorrente litiga e insulta Sabrina Ferilli: "Non hai talento, sei una miracolata" - X Vai su X

Nella puntata di Tu si que vales, la concorrente Alexandra Burgio ha sorpreso i giudici e gli spettatori con un numero spettacolare di mentalismo. Come avrà fatto?! #tvblog #tusiquevales #mentalismo - facebook.com Vai su Facebook

Tu Si Que Vales, concorrente litiga e insulta Sabrina Ferilli: “Non hai talento, sei una miracolata” - Nella puntata dell’11 ottobre di Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli è stata insultata da una concorrente. Si legge su fanpage.it

“Ma vaffa…..”: caos a ‘Tu Si Que Vales’, Ferilli e Bonolis si arrabbiano - Alta tensione a 'Tu Si Que Vales' su Canale 5 con una gag che non è sembrata poi così serena. donnaglamour.it scrive