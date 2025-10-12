Tu Si Que Vales concorrente furiosa con Sabrina Ferilli | caos in studio

Durante la terza puntata di Tu Si Que Vales, andata in onda sabato sera su Canale 5, è scoppiato un vero e proprio caso televisivo. Protagonista la performer Laura Marchetti, tornata sul palco del programma dopo cinque anni per proporre una nuova e particolarissima esibizione. Quello che doveva essere un momento artistico si è presto trasformato in un confronto acceso con la giuria e in un finale inatteso che ha lasciato tutti a bocca aperta. Tu Si Que Vales, la performance di Laura Marchetti: tra urla, rumori e improvvisazione. Con il suo stile inconfondibile, Laura Marchetti si è presentata sul palco come “ performer multidisciplinare ” pronta a esibirsi in un improvvisazione atonale e dodecafonica, ispirata al maestro Schönberg. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Tu Si Que Vales, concorrente furiosa con Sabrina Ferilli: caos in studio

In questa notizia si parla di: vales - concorrente

Tu Si Que Vales, la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli: chi è davvero la ‘performer furiosa’

Tu Si Que Vales, concorrente litiga con i giurati e scappa via: le urla sul palco

“Tu non vali niente”. Tu si que vales, Sabrina Ferilli insultata e caos: chi era la concorrente

Nella puntata di Tu si que vales, la concorrente Alexandra Burgio ha sorpreso i giudici e gli spettatori con un numero spettacolare di mentalismo. Come avrà fatto?! #tvblog #tusiquevales #mentalismo Vai su Facebook

Tu Si Que Vales, concorrente litiga e insulta Sabrina Ferilli: “Non hai talento, sei una miracolata” - Nella puntata andata in onda l'11 ottobre su Canale 5, Laura Marchetti ha urlato contro la giurata insultandola, dopo aver ... Riporta fanpage.it

Insulti, urla e caos a Tú sí que vales: chi è davvero Laura Marchetti, la concorrente che ha lasciato tutti senza parole - Insulti, urla e caos a Tú sí que vales: chi è davvero Laura Marchetti, la concorrente che ha lasciato tutti senza parole ... Scrive novella2000.it