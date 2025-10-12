Nella terza puntata di Tu si que vales 2025, Laura Marchetti ha litigato con Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis. Dopo la sua strana performance, l’artista ha tirato fuori una grinta inaspettata. Non è bastata la canzone urlata per farle sciogliere i nervi. Si è scagliata infatti contro Sabrina Ferilli, offendendola. Tutto questo mentre Maria De Filippi se la rideva sotto i baffi. Paolo Bonolis però si è indispettito e si è alzato in piedi per controbattere. Video Witty Tv LA SIGNORA CONTRO SABRINA AKWKSKKDKF QUESTA PUNTATA STASERA È UN CAOS CONTINUO #TuSiQueVales pic.twitter.comHbQlmkelNR —??? (@alxssj0) October 11, 2025 . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tu si que vales 2025, Laura Marchetti litiga con Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis | Video Witty Tv