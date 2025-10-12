Tu si que vales 2025 Laura Marchetti litiga con Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis | Video Witty Tv
Nella terza puntata di Tu si que vales 2025, Laura Marchetti ha litigato con Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis. Dopo la sua strana performance, l’artista ha tirato fuori una grinta inaspettata. Non è bastata la canzone urlata per farle sciogliere i nervi. Si è scagliata infatti contro Sabrina Ferilli, offendendola. Tutto questo mentre Maria De Filippi se la rideva sotto i baffi. Paolo Bonolis però si è indispettito e si è alzato in piedi per controbattere. Video Witty Tv LA SIGNORA CONTRO SABRINA AKWKSKKDKF QUESTA PUNTATA STASERA È UN CAOS CONTINUO #TuSiQueVales pic.twitter.comHbQlmkelNR —??? (@alxssj0) October 11, 2025 . 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: vales - laura
Tu Si Que Vales, la concorrente Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli: chi è davvero la ‘performer furiosa’
Laura ha un sassolino da levarsi dalla scarpa con Sabrina #TuSiQueVales - X Vai su X
I successi senza tempo dei Beatles rivivono on stage con Romina Power e Rudy Zerbi! Sono loro i vostri preferiti in questa lip sync battle? #TuSiQueVales - facebook.com Vai su Facebook
Tu sì que vales (11 ottobre), Cesara Buonamici trionfa e la piccola Penelope dà una lezione a tutti: cosa è successo - Il recap della terza puntata di Tu si que vales in onda ieri su Canale 5: le migliori esibizioni e tutte le chicche della serata. Segnala libero.it
Tu si que vales vs Ballando con le stelle 2025: la sfida che inizia alle 23, chi ha vinto? - Difficile a dirsi visto che Tu si que vales è andato regolarmente in onda dalle 21,30 su Canale 5 mentre Ballando con le stelle, ... Scrive ultimenotizieflash.com