Tu sei il buffone Ballando con le Stelle le critiche di Guillermo Mariotto al concorrente

“Vivere di musica e spettacolo era il mio sogno. Volevo fare ciò che sto facendo adesso, il sabato sera su Rai 1. Le batoste le ho sempre affrontate con mia moglie, ma una cosa la so: nessuno mi ha mai regalato niente, qualsiasi cosa è stata una mia conquista”. Con queste parole il concorrente duramente attaccato da Guillermo Mariotto si è presentato in apertura di esibizione. Alla fine ha ottenuto un risultato discreto (34 punti), ma l’acceso scontro in diretta con il giurato ha fatto rumore. Guillermo Mariotto, infatti, non ha risparmiato critiche taglienti. “Mi sono addormentato, che noia! Tu sei il buffone della corte, pieno di energia, dovresti fare ciò che uno non si aspetta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it