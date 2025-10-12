Tu non vali niente Tu si que vales Sabrina Ferilli insultata e caos | chi era la concorrente

Urla e insulti, sul palco e dietro le quinte: scoppia il caos totale a Tu sì que vales. È stata una puntata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena quella andata in onda l’11 ottobre. Tra esibizioni spettacolari e momenti di grande divertimento, a catalizzare l’attenzione del pubblico è stato però un episodio inatteso che ha lasciato tutti senza parole. Una concorrente, improvvisamente, ha perso la calma e si è scagliata contro Sabrina Ferilli, costringendo Maria De Filippi a intervenire di persona per riportare la situazione sotto controllo. Le grida della donna si sono sentite anche fuori dallo studio, mentre lo sconcerto cresceva tra i presenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

