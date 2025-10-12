TS – Juve eravamo pronti per vincere la Champions La 10 negata? Ci rimasi molto male
2025-10-12 21:17:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: La Juve e il rimpianto Champions. “ Alla Juve chiesi la maglia numero dieci, ma non me la diedero. Ma lo fecero più per proteggermi che per altro. Mi dissero: ‘Tranquillo, la prenderai’. Ci rimasi molto male, ma poi capii. Scelsi il 33, per motivi religiosi, sono molto credente. Quale partita vorrei rigiocare? Juventus-Ajax, perché quell’anno eravamo pronti per vincere la Champions League. Pensavamo e credevamo di poterla vincere ma il calcio è imprevedibile, non è matematica, a volte giochi una partita come quella con l’Atletico e poi con una squadra che sembrava più abbordabile vai fuori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
