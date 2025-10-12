Trump celebra la sua vittoria a Gaza | Ma il piano ha il fiato corto

Roma, 12 ottobre 2025 – Un piano incompleto un nuovo Medio Oriente ancora tutto da scrivere. Lorenzo Trombetta, analista di Limes e corrispondente dell’Ansa, spiega perché il Piano Trump potrebbe avere un orizzonte temporale limitato. Lorenzo Trombetta, domani Trump arriva in Medio Oriente per intestarsi una vittoria. Ma quanto durerà questo piano? “Spero di sbagliarmi, ma direi da qualche giorno a qualche settimana. Preferisco essere cauto e meno entusiasta”. In this aerial view, People walk amid the destruction in Gaza City in the northern Gaza Strip on October 11, 2025, a day after a ceasefire took effect. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

