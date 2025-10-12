Trump celebra la sua vittoria a Gaza | Ma il piano ha il fiato corto
Roma, 12 ottobre 2025 – Un piano incompleto un nuovo Medio Oriente ancora tutto da scrivere. Lorenzo Trombetta, analista di Limes e corrispondente dell’Ansa, spiega perché il Piano Trump potrebbe avere un orizzonte temporale limitato. Lorenzo Trombetta, domani Trump arriva in Medio Oriente per intestarsi una vittoria. Ma quanto durerà questo piano? “Spero di sbagliarmi, ma direi da qualche giorno a qualche settimana. Preferisco essere cauto e meno entusiasta”. In this aerial view, People walk amid the destruction in Gaza City in the northern Gaza Strip on October 11, 2025, a day after a ceasefire took effect. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - celebra
Trump celebra i suoi primi 6 mesi, abbiamo rilanciato Usa
Trump celebra 6 mesi di mandato: “Oggi siamo il Paese più rispettato al mondo”
Il Partito Repubblicano celebra Trump e il ritorno delle grandi auto americane con una Lada sovietica
Meloni celebra la tregua di Trump su Gaza e rivendica il ruolo dell’Italia. Schlein e Conte restano prudenti: “Ora serve il passo verso i due Stati”. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi il @Jerusalem_Post celebra Trump così. - X Vai su X
Trump celebra la sua vittoria a Gaza: “Ma il piano ha il fiato corto” - Trombetta, analista geopolitico: da sciogliere i nodi principali, governo di Gaza e sorte di Hamas ... Scrive quotidiano.net
La vittoria di Trump ufficializzata dal Congresso in un clima di serenità - Il Congresso ha recentemente ufficializzato la vittoria di Donald Trump, in un contesto caratterizzato da un'atmosfera di calma e stabilità. Lo riporta notizie.it