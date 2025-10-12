Truffe telefoniche 2025 | come le chiamate mute clonano la tua voce per rubarti i soldi
Le truffe telefoniche basate su chiamate mute e sulla clonazione vocale tramite intelligenza artificiale sono diventate una minaccia sempre più concreta per la sicurezza personale e finanziaria di migliaia di utenti in Italia. Questa particolare forma di attacco, nota come vishing (voice. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: truffe - telefoniche
A Lodi è di nuovo allarme per le truffe telefoniche, anziani nel mirino di un finto Caf
Truffe telefoniche: ecco i numeri segnalati dai cittadini. Allarme in Toscana
Truffe telefoniche? Se le (ri)conosci, le eviti. Ecco come difendersi dai raggiri
Allarme truffe telefoniche: donna di Surano raggirata da finto «vice commissario» versa 3900 euro - X Vai su X
ATTENZIONE A GINOSA! Sono in corso truffe telefoniche ai danni di persone anziane! Alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate sul telefono fisso da falsi carabinieri che chiedono se si è soli in casa e dicono che un familiare sarebbe “in custodia”. NON - facebook.com Vai su Facebook
Allerta truffa telefonica: attenzione alle chiamate con prefisso +34 - L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata allo “Sportello dei Diritti” riguarda la telefonata che sfrutta il prefisso internazionale +34, collegato alla Spagna . Da mediterranews.org
Vishing: cos'è, come funziona e come difendersi - Sul display può apparire un numero credibile, che a volte è perfino identico a quello della banca o di un ufficio ... repubblica.it scrive