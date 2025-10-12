Truffe telefoniche 2025 | come le chiamate mute clonano la tua voce per rubarti i soldi

Romatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le truffe telefoniche basate su chiamate mute e sulla clonazione vocale tramite intelligenza artificiale sono diventate una minaccia sempre più concreta per la sicurezza personale e finanziaria di migliaia di utenti in Italia. Questa particolare forma di attacco, nota come vishing (voice. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffe - telefoniche

