Truffa finisce in rapina | decisivo l' intervento di cittadini e carabinieri

Pordenonetoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione congiunta tra il coraggio di una cittadina e la prontezza d'intervento di numerosi residenti e dei Carabinieri ha portato all'arresto in flagranza di una coppia di rapinatori, rei di aver aggredito un'anziana signora. L'episodio, che ha scosso la tranquillità di San Quirino, si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffa - finisce

Truffa e falso, Gianluca Quadrini finisce sotto indagine. Il pm chiede gli arresti domiciliari

Truffa online da 47mila euro: coppia finisce nel mirino della Procura

Tenta la truffa del falso incidente a un’anziana disabile e sorda ma finisce in manette

La truffa "Rapina violenta con la sua auto" - È rimasto in casa notte e giorno con la paura che arrivassero i ladri. Si legge su lanazione.it

Trieste, truffa un anziano con la scusa della finta rapina, arrestato - Aveva fatto credere alla vittima che la sua auto era stata utilizzata da alcuni rapinatori per fuggire dopo aver svaligiato una ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Finisce Rapina Decisivo