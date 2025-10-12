Trovatore debutto con successo Oggi alle Muse l’ultima replica
Dopo il successo della prima di venerdì oggi pomeriggio (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona va in scena la replica del ‘ Trovatore ’ di Giuseppe Verdi. Alla direzione d’orchestra c’è l’ucraino Andriy Yurkevych, mentre regia, scene e luci sono firmate da Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro. I costumi sono di Stefania Cempini; video artist Francesco Lopergolo. La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse. Il cast raccoglie alcune delle voci più interessanti del panorama internazionale: Salome Jicia, dopo i numerosi successi al Rossini Opera Festival di Pesaro interpreta per la prima volta Leonora; Amadi Lagha è Manrico, ruolo che ha recentemente interpretato all’Opera di Pechino, Serban Vasile, che ha già fatto il ‘Nabucco’ sotto la direzione di Riccardo Muti, è il conte di Luna, Valentina Pernozzoli, che ha appena debuttato in Falstaff al Festival di Glyndebourne, interpreta il personaggio di Azucena, il cinese Yongheng Dong è Ferrando, Antonella Granata è Ines, e Alessandro Fiocchetti è Ruiz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: trovatore - debutto
Debutto per il nuovo allestimento che vede la regia di Dipasquale ed è stato realizzato interamente dalla Fondazione del teatro - facebook.com Vai su Facebook
Apprezzamenti per il Trovatore crepuscolare alle Muse di Ancona - Il nero della morte e del dolore, il rosso dei roghi, della passione e della gelosia che nelle scene e nelle proiezioni registra i contrasti della partitura puntualmente diretta dal maestro Andriy Yur ... Segnala msn.com
Il Trovatore apre la stagione lirica di Ancona - Sta per alzarsi il sipario sulla stagione lirica 2025 del Teatro delle Muse "Franco Corelli": va in scena "Trovatore", prodotto dal massimo dorico, libretto di Salvatore Cammarano e Leone Emanuele Bar ... Segnala msn.com