Trovato un piede umano sulla spiaggia di un albergo a 5 stelle a Ibiza | si indaga sull'identità della vittima

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trovato un piede umano sulle spiagge di un albergo di lusso a Ibiza. I resti umani sono stati trovati da un passante che stava portando fuori il suo cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trovato - piede

Catania, 42enne sorpreso a forzare un camper: trovato con piede di porco e mazza da baseball

Canada: trovato un sesto piede - Un sesto piede è stato rinvenuto su una spiaggia vicino alla città. Si legge su corriere.it

Trovato un teschio in spiaggia a Chiavari: l’ombra del delitto della barberia - Genova – La parte frontale di un cranio e una mandibola: sono i resti umani ritrovati in acqua ieri pomeriggio a ridosso di una spiaggia di Chiavari da alcuni bagnanti. ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trovato Piede Umano Spiaggia