Trovato con una pistola a salve e nove cartucce | denunciato
Una pattuglia dei carabinieri, nella zona est della città, ha trovato un 31enne italiano in possesso di una pistola a salve con il tappo rosso alterato e 9 cartucce inerti inserite nel caricatore. Un controllo più approfondito ha permesso il rinvenimento di ulteriori 31 cartucce calibro 22. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: trovato - pistola
Ciriaco Gusai, l'allevatore scomparso nelle campagne: trovato morto con una pistola accanto
Novara, un colpo di pistola ha ucciso il 21enne trovato agonizzante in strada
Trovato bivacco della droga. Uomo con il passamontagna aveva pistola e coltelli
I carabinieri hanno trovato una pistola ad aria compressa a casa del quarantaseienne di Baselga di Piné, in provincia di Trento: probabilmente l'arma usata per ferire l'animale - facebook.com Vai su Facebook
A scuola con una pistola a salve, denunciato quattordicenne - E' stato denunciato dai carabinieri un ragazzo di 14 anni (non 12 come scritto in precedenza) che si è presentato a scuola, a Perugia, con una pistola a salve. Riporta ansa.it
A 14 anni va a scuola con una pistola a salve nello zaino: denunciato - Perugia, 31 maggio 2025 – Un'adolescente di 14 anni è stato segnalato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve all’interno dello zaino. Come scrive lanazione.it