Trovati con ecstasy e fumo due ventitreenni denunciati

Due 23enni residenti nell’alta padovana, notte a cavallo tra sabato e domenica, sono stati fermati dai in via Savelli. Nel corso del controllo gli sono state trovate, chiuse in una bustina in plastica, 10 pasticche di ecstasy. Al giovane è stato trovato anche poco meno di due grammi di hashish. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Roma - Allacci abusivi alla rete elettrica, una pistola e della droga trovati in una camera e poi il tariffario: 500 euro per non essere censiti e restare così “invisibili”. Questa l'offerta di un affittacamere che, nella zona del Pigneto, si era ormai fatto un nome. Lì 12 p Vai su Facebook

