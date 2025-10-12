Troppo lavoro straordinario quanto vale? Solo 27 euro | vi spiego perché
Quest'anno i fine settimana si mangiano i ponti che mancano prima della fine dell'anno: tranne l'8 dicembre, che è un lunedì. Non resta che aspettare le vacanze di Natale. Ma può davvero bastare una vacanza per riparare i danni dello stress che il lavoro ci infligge ogni giorno? Se lo chiediamo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: troppo - lavoro
Rummenigge: «I calciatori guadagnano troppo, non devono lamentarsi dei carichi di lavoro»
Infortuni sul lavoro: un problema ancora troppo sottovalutato
Troppo Cattivi 2, intervista al direttore del doppiaggio Carlo Cosolo: "Il mio lavoro è dare una marcia in più al film"
- “Cerco di trovare sempre un modo per divertirmi nel mio lavoro e di non farlo diventare troppo mestiere. - Per questa ragione, forse, ho fatto meno cinema e più teatro: il rapporto diretto col pubblico è un’emozione profonda.” Mariano Rigillo Foto dal web #arte - facebook.com Vai su Facebook
Fretta, stress, stanchezza, troppo lavoro. L'antidoto per le comunità che si sono ritrovate al Renon è la respirazione controllata, la meditazione, il contatto con la natura. Nel nostro servizio una giornata al festival dedicato alla salute della mente - X Vai su X