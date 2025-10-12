L’Italia di Gennaro Gattuso supera con autorità l’Estonia per 3-1 in trasferta, in una partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una tripletta tutta firmata dagli attaccanti – Kean, Retegui e il giovane Pio Esposito – sancisce la terza vittoria in tre partite del tecnico sulla panchina azzurra. La squadra dimostra carattere e gioco brillante, nonostante un’occasionale leggerezza difensiva che ha concesso il gol della bandiera agli estoni. I tre punti sono fondamentali per la corsa alla qualificazione e avvicinano l’obiettivo dei playoff. La macchina da gol azzurra si sveglia subito. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Tripletta azzurra in Estonia, l’Italia di Gattuso vola verso i playoff