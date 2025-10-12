Treviglio riaccoglie il Volley Bergamo | contro Consolini per la prima vittoria stagionale

Treviglio. La prima casalinga della stagione del Volley Bergamo 199 1 si gioca al PalaFacchetti. Domenica 12 ottobre, alle 17.00, le rossoblù saranno impegnate di fronte al loro pubblico nella seconda giornata del campionato di Serie A1 202526. Per tante sarà un ritorno, per qualcuna un esordio, almeno con il pubblico dalla propria, si intende, visto che di incroci in passato ne hanno avuti anche loro. Su tutte Chidera Eze e Kendall Kipp, la nuova diagonale, già proiettata nel sestetto base sin dalla prima uscita a Milano, persa con un 3-0 meno netto di quanto dica il risultato e che ha comunque lasciato buoni segnali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

