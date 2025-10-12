Treviglio riaccoglie il Volley Bergamo | contro Consolini per la prima vittoria stagionale
Treviglio. La prima casalinga della stagione del Volley Bergamo 199 1 si gioca al PalaFacchetti. Domenica 12 ottobre, alle 17.00, le rossoblù saranno impegnate di fronte al loro pubblico nella seconda giornata del campionato di Serie A1 202526. Per tante sarà un ritorno, per qualcuna un esordio, almeno con il pubblico dalla propria, si intende, visto che di incroci in passato ne hanno avuti anche loro. Su tutte Chidera Eze e Kendall Kipp, la nuova diagonale, già proiettata nel sestetto base sin dalla prima uscita a Milano, persa con un 3-0 meno netto di quanto dica il risultato e che ha comunque lasciato buoni segnali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: treviglio - riaccoglie
Il cortile salesiano di Treviglio: la gioia di crescere insieme ? Il cortile è da sempre il cuore della vita salesiana: luogo di incontro spazio di gioco amicizia che cresce occasione di vita vera ? Anche a Treviglio la nostra scuola porta avanti lo stile - facebook.com Vai su Facebook
Il Bergamo 91 debutta in casa a Treviglio contro il San Giovanni in Marignano - VOLLEY A1 FEMMINILE Dopo il ko di Monza contro la Numia Milano nella prima giornata, il Bergamo 1991 debutterà domenica 12 ottobre in casa, al PalaFacchetti di Treviglio, contro la matricola San ... Si legge su ecodibergamo.it
Pallavolo, Volley Bergamo sconfitto all'esordio in campionato - 3 finale che in poco meno di un'ora e mezzo, davanti agli oltre 3200 spettatori dell'Opiquad Arena ... Riporta ecodibergamo.it