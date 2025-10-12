Trevi vinti 200mila euro Festa al Caffè del Borgo

La dea bendata ha fatto tappa a Trevi e con un Gratta e Vinci "Cruci Jolly" da 3euro, regala al fortunato cittadino possessore del tagliando 200mila euro. La vincita è stata centrata al Caffè del Borgo in via Sant’Egidio a Borgo Trevi struttura da sempre frequentata quotidianamente da tanti clienti, operai e dipendenti delle varie attività lavorative molti dei quali oltre al caffè e al cappuccino, spesso tentano la fortuna con l’acquisto di un biglietto del Gratta e Vinci. Caffè del Borgo dove in passato c’è stara qualche vincita, anche di 50 mila euro ma mai nessuno a memoria d’uomo ricorda una vincita così alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

