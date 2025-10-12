Trentin vince per la terza volta la Parigi-Tours | Incredibile la prima volta fu dieci anni fa

Per il 36enne italiano (che si aggiudicò le edizioni 2015 e 2017) successo in volata davanti al francese Christophe Laporte e al danese Withen Philipsen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

