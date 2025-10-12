Trentin vince per la terza volta la Parigi-Tours | Incredibile la prima volta fu dieci anni fa

Per il 36enne italiano (che si aggiudicò le edizioni 2015 e 2017) successo in volata davanti al francese Christophe Laporte e al danese Withen Philipsen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trentin vince per la terza volta la Parigi-Tours: "Incredibile, la prima volta fu dieci anni fa"

GP Vallonia 2025: Arnaud De Lie vince in volata, quinto Matteo Trentin

Alberto Battistolli vince la PS4 "Terranova" e accorcia su Trentin al Rally Dei Nuraghi e Del Vermentimo: ora il giovane pilota ACI Team Italia comanda con solo 7" di vantaggio!

Matteo Trentin claims victory in the 2025 Paris-Tours, showcasing his experience in a thrilling sprint finish against Christophe Laporte and Albert Philipsen.

