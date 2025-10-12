Trentin vince la Parigi Tours 2025 Tensione Scaroni-Uae al Trofeo Tessile e Moda
Roma, 12 ottobre 2025 - Nei giorni in cui il ciclismo italiano ha salutato diversi veterani, su tutti Elia Viviani (ma anche Alessandro De Marchi, Salvatore Puccio e Simone Petilli ), il coetaneo Matteo Trentin si prende la ribalta vincendo la Parigi-Tours 2025. La cronaca della gara. Insomma, c'è chi lascia e chi raddoppia, anzi, triplica, perché il corridore della Tudor Pro Cycling Team la corsa francese l'aveva già vinta nel 2015 e nel 2017. Poi c'è la stagione in corso, ormai alle battute conclusive, in cui finora Trentin non aveva ancora conosciuto la gioia della vittoria. Il classe '89 rimedia in uno degli ultimi appuntamenti di rilievo, aperto da una fuga a sei con protagonisti Johan Jacobs, Oliver Knight, Hartthijs De Vries, Kenny Molly, Jordan Labrosse e Jonas Rutsch. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
