Trenitalia-Tper a caccia di 25 macchinisti | in via della Fiera il recruiting day

Lunedì 13 ottobre, presso il Palazzo della Regione Emilia-Romagna a Bologna, si terrà il secondo Recruiting Day di Trenitalia Tper, lper la selezione di 25 nuovi macchinisti da inserire nell’organico con un contratto di apprendistato professionalizzante.L'iniziativa, organizzata in sinergia con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

