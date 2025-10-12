Tre sere per guardarsi davvero | Anita Mosca al Teatro Serra
Una scena che alterna leggerezza e urto, sorriso e lacrime, prende forma a Napoli: “Doppio Specchio” di Anita Mosca, insieme a Isabella Mosca Lamounier, approda al Teatro Serra per tre serate, dal 17 al 19 ottobre 2025. Un viaggio nell’essere donna in provincia, tra segni, silenzi e regole non scritte che ancora graffiano. Un rito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
