Tre notti di chiusura in entrata per il casello di Modena Nord

Modenatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si preannuncia una settimana di disagi per chi utilizza la A1 nel modenese. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, infatti, nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

