Si è spenta ieri, a settantanove anni, l’attrice Diane Keaton, tra le più amate di Hollywood. Autoironica e sagace, l’interprete californiana, al secolo Diane Hall, si è sempre distinta per il suo anticonformismo, sia nella vita privata, che nella scelta dei ruoli da interpretare. Negli anni l’abbiamo vista vestire i panni di personaggi diversissimi tra loro, dalla madre di Leonardo DiCaprio in La stanza di Marvin alla protagonista di commedie sofisticate, da Baby Boom a Il padre della sposa. L’abbiamo, soprattutto, ammirata mentre si destreggiava con le eroine moderne cucite su misura per lei da Woody Allen, a lungo suo partner sentimentale e lavorativo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tre film per ricordare Diane Keaton, l’antidiva per eccellenza