Travolte da un' auto mentre escono dalla messa | donna in gravissime condizioni a Vincenza

Sono due, di cui una in gravi condizioni, le persone ferite di un incidente accaduto intorno alle 8 del mattino sul piazzale della Basilica di Monte Berico a Vicenza, luogo sacro del capoluogo berico frequentato da centinaia di fedeli e turisti soprattutto di domenica. Due donne appena uscite dalla Messa sono state travolte da un’auto catapultata sul marciapiede dopo che un 70enne ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Travolte da un'auto mentre escono dalla messa: donna in gravissime condizioni a Vincenza

