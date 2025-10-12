Travolte all’uscita della messa! Italia la disgrazia all’improvviso | scena spaventosa

In una domenica mattina come tante, il tempo sembra rallentare. Il sole filtra tra i rami, i rintocchi delle campane segnano il passo della giornata e le persone escono dalla chiesa con quel senso di leggerezza che solo la ritualità religiosa sa offrire. Le famiglie si incamminano lentamente, i più anziani si attardano in saluti cortesi, qualcuno si ferma qualche istante in più per contemplare il panorama. C'è un senso di pace, come se quel momento potesse durare all'infinito. Ma basta un istante, un solo rumore improvviso, per trasformare la serenità in panico.

Vicenza, due donne travolte da auto all'uscita della messa: una è grave #vicenza #incidente #12ottobre - X Vai su X

Travolta da un'auto mentre va a scuola, Alice Morsanutto muore a 17 anni: "Era appena uscita di casa" >> https://buff.ly/1WIpHn1 - facebook.com Vai su Facebook

Vicenza, escono dalla Messa e vengono travolte da un'auto: grave un'80enne, ferita anche un'altra donna - Mentre uscivano dalla Messa, due donne sono state investite questa mattina intorno alle 8 sul piazzale della Basilica di Monte Berico, luogo sacro ... Secondo msn.com

Due donne uscite dalla messa travolte da auto, una grave - Due donne appena uscite dalla messa sono state travolte da un'auto catapultata sul marciapiede dopo che un 70enne ha perso il controllo della sua Volvo, che ha sterzato improvvisamente schiantandosi ... Si legge su msn.com