Travaglio sul Nove | Il piano Gaza è merito di Trump Temo le mine vaganti che tenteranno di rompere la tregua

“È merito di Donald Trump questo risultato per Gaza? Sì. Ha fatto quello che tutti speravamo che facessero gli Stati Uniti da due anni. Dopodiché Israele e Gaza sono piene di mine vaganti che tenteranno in tutti i modi di far saltare tutto”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi sul Nove sulla tregua annunciata dal presidente Usa il 9 ottobre. “Si poteva fare già l’anno scorso se Netanyahu non avesse respinto un piano più o meno analogo – parliamo di 25.000 morti fa – perché sperava che da Trump avrebbe avuto via libera su tutto. – ha detto il giornalista – Quando ha perso anche il sostegno di Trump, ha capito che non gli restavano sponde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Il piano Gaza è merito di Trump. Temo le mine vaganti che tenteranno di rompere la tregua”

In questa notizia si parla di: travaglio - nove

Albanese su Nove: “Trattata quasi come Bin Laden, non posso aprire un conto in banca”. Travaglio: “È cittadina Italiana ma Mattarella non ha detto una parola”

Travaglio su Nove: “Cosa può fare Meloni domattina per Gaza? Smettere di vendere armi a Israele”

Travaglio (Nove): “Flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze. Attivisti senza volo di Stato? Quello è riservato agli assassini”

La politica racconta. . Travaglio (Nove): “Flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze Vai su Facebook

"Meloni smetta di vendere armi a Israele": Travaglio durissimo su Gaza sul Nove https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/21/travaglio-meloni-gaza-israele-armi-oggi/8133590/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1758446575… - X Vai su X

Travaglio (Nove): “Flotilla ha costretto il governo a confessare le proprie mancanze. Attivisti senza volo di Stato? Quello è riservato agli assassini” - Intanto perché in pochi giorni di navigazione quei attivisti di 44 Paesi, armati soltanto dei loro corpi, delle loro voci e ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Travaglio: “Invece di chiedere alla Flotilla di tornare, Mattarella e Meloni dicano a Israele che colpirli sarebbe un atto di guerra” - Sul Nove il giornalista ha definito l'iniziativa "un atto di di disobbedienza civile che merita rispetto" e ha spiegato che nel dibattito politico "la questione è stata completamente ribaltata" ... Secondo ilfattoquotidiano.it