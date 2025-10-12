Travaglio sul Nove | Il piano Gaza è merito di Trump Temo le mine vaganti che tenteranno di rompere la tregua

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È merito di Donald Trump questo risultato per Gaza? Sì. Ha fatto quello che tutti speravamo che facessero gli Stati Uniti da due anni. Dopodiché Israele e Gaza sono piene di mine vaganti che tenteranno in tutti i modi di far saltare tutto”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi sul Nove sulla tregua annunciata dal presidente Usa il 9 ottobre. “Si poteva fare già l’anno scorso se Netanyahu non avesse respinto un piano più o meno analogo – parliamo di 25.000 morti fa – perché sperava che da Trump avrebbe avuto via libera su tutto. – ha detto il giornalista – Quando ha perso anche il sostegno di Trump, ha capito che non gli restavano sponde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

